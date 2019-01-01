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إصابتان حرجة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار بالبعنة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان حرجة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار بالبعنة


ارضي 48 / سما /

أصيب شخصان (52 و65 عاما) في جريمة إطلاق نار في قرية البعنة بمنطقة الشاغور، صباح اليوم الأربعاء.

وعلم مصادر صحفية في الداخل المحتل ، أن المصابين كانا أمام منزل أحدهما، قبيل ذهابهما للعمل، حيث داهمهما شخصان أو أكثر وأطلقوا النار عليهما ثم فروا من المكان بسيارة مسروقة من دير الأسد، وخلال هربهم قرب مجد الكروم تركوا السيارة وسرقوا سيارة أخرى كانت تقودها سائقة من مجد الكروم.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي، أن "طواقم حيان قدمت العلاج الطبي لإصابتين، جرّاء حادث إطلاق نار، وصلا إلى المركز في الشاغور. وصفت جراح المصابين بالخطيرة والمتوسطة". وجرى نقل المصابين بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وذكر الناطق بلسان مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا أن "إصابة أحدهما (65 عاما) حرجة وقد أصيب في القسم السفلي من جسده وأجريت له عمليات إنعاش في قسم العناية الفائقة، فيما وصفت إصابة الآخر (52 عاما) وهي في الجزء السفلي من جسده أيضا بأنها طفيفة إلى متوسطة وأجريت له فحوصات في قسم الطوارئ". 

وحضرت قوات من الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في الملابسات، وجمعت الأدلة من مسرح الجريمة.

ويستدل من التحقيقات الأولية، أنه خلال هرب المشتبه بهم من المكان سطوا على سيارة وسرقوها من سائقتها. ونصب أفراد الشرطة حواجز ومشطوا المنطقة بحثا عن المشتبه بهم بمساعدة طائرة مروحية. ولم تكشف خلفية الجريمة ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.

#البعنة #اطلاق نار

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