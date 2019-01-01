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عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عباس: طلبت لقاء نتنياهو عشرين مرة ولكنه رفض وصفقة القرن ماتت


رام الله / سما /

قال الرئيس محمود عباس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الجلوس معه عدة مرات، مضيفًا:" لقد عرضت على نتنياهو أن نجتمع معا، أكثر من عشرين مرة، ولكنه رفض".

جاء ذلك في مقابلة ستبثها إذاعة جيش الاحتلال بعد أن أجراها مراسلها جاكي خوجي خلال تواجده مع وفد إسرائيلي يساري إسرائيلي في مقر الرئاسة برام الله.

وهاجم عباس القرار الأمريكي الذي يعتبر أن مستوطنات الضفة الغربية غير مناقضة للقانون الدولي.

وأكد عباس أن خطة التسوية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمنطقة الشرق الأوسط ماتت".

وكشف أبو مازن أن نتنياهو حاول منعه من المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق "شمعون بيرس"، وأنه وافق على حضوره للجنازة، بعد أن هددت السلطة بالكشف عن تصرفات نتنياهو، ونشرها بالإعلام.

#الرئيس عباس #نتنياهو #صفقة القرن

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