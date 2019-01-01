الأزهر: إعلان بومبيو يعد إعتداء سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية

القاهرة / سما /

قال الأزهر الشريف، إن تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، التي أعتبر فيها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، اعتداء سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة.

وشدد الأزهر في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصت عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، التي أقرت عدم قانونية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر من خطورة تداعيات تلك القرارات التي تعد ضوءًا أخضر لإسرائيل لبناء المزيد من المستوطنات وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الدولة الفلسطينية المحتلة.

وشدد الأزهر، على ضرورة مؤازرة الدول العربية والإسلامية وكل الدول المحبة للسلام والمؤسسات الحقوقية لأصحاب الحق؛ واحترام قرارات الشرعية الدولية كافة، التي أكدت مرارًا وتكرارًا على عدم قانونية هذه المستوطنات، مطالبا المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الغاشم.