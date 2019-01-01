صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

القدس المحتلة / سما /

علق مراسل الشؤون الفلسطينية في صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، "أليئور ليفي"، على التغريدة التي نشرها منسق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال كميل أبو ركن، والمتعلقة بتفاهمات التهدئة مع حركة حماس .

وكان أبو ركن قد كتب على حسابه "تويتر"، أن إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات مع المصريين وجميع الوسطاء من أجل تحسين الوضع الإنساني مع قطاع غزة وحل قضية الجنود الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة، موضحا بأن الحديث يدور عن وجود تقدم في مباحثات التفاهمات مع غزة.

وبحسب الصحيفة، قال ليفي إن تغريدة أبو ركن جاءت بعد ساعات معدودة من الإعلان عن إلغاء مسيرة العودة الأسبوع المقبل، حيث يدور الحديث عن تصريح يعتبر الأول من نوعه من مسؤول كبير يعتبر ضمن دائرة صنع القرار في إسرائيل، كما أن نشر التغريدة باللغة العربية يدل على أن الرسالة موجهة لقيادة حماس في غزة وذلك بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة مع الجهاد الاسلامي.

وأضاف ليفي أن تغريدة أبو ركن التي أعقبت قرار إلغاء مسيرة العودة هذا الأسبوع يدل على وجود تقدم جديد في مساعي التفاهمات للدخول في المرحلة الثانية منها، والتي تتضمن الدخول في مفاوضات على الأسرى والمفقودين.