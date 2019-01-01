  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لذلك أٌُُُلغيت جمعة العودة

صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: تقدم جديد في مساعي التفاهمات مع حماس بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة


القدس المحتلة / سما /

علق مراسل الشؤون الفلسطينية في صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، "أليئور ليفي"، على التغريدة التي نشرها منسق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال كميل أبو ركن، والمتعلقة بتفاهمات التهدئة مع حركة حماس .

وكان أبو ركن قد كتب على حسابه "تويتر"، أن إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات مع المصريين وجميع الوسطاء من أجل تحسين الوضع الإنساني مع قطاع غزة وحل قضية الجنود الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة، موضحا بأن الحديث يدور عن وجود تقدم في مباحثات التفاهمات مع غزة.

وبحسب الصحيفة، قال ليفي إن تغريدة أبو ركن جاءت بعد ساعات معدودة من الإعلان عن إلغاء مسيرة العودة الأسبوع المقبل، حيث يدور الحديث عن تصريح يعتبر الأول من نوعه من مسؤول كبير يعتبر ضمن دائرة صنع القرار في إسرائيل، كما أن نشر التغريدة باللغة العربية يدل على أن الرسالة موجهة لقيادة حماس في غزة وذلك بعد انتهاء جولة القتال الاخيرة مع الجهاد الاسلامي.

وأضاف ليفي أن تغريدة أبو ركن التي أعقبت قرار إلغاء مسيرة العودة هذا الأسبوع يدل على وجود تقدم جديد في مساعي التفاهمات للدخول في المرحلة الثانية منها، والتي تتضمن الدخول في مفاوضات على الأسرى والمفقودين.

#حماس #اسرائيل #التفاهمات #مصر

الأكثر قراءة اليوم

الطيبي : قد تشن إسرائيل عدواناً على غزة ولا أستبعد العودة للاغتيالات

حاخام يطالب بقصف المدنيين في غزة دون أي رأفة و رحمة

أوقاف غزة تعلن عن تسعيرة العمرة لهذا العام

لهذا السبب.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر الى القدس والضفة وغزة

تل ابيب لـ"طهران": احذروا.. فنحن لسنا السعودية!

إسرائيل أكدت لأميركا: الإعلان بشأن المستوطنات لن يؤدي لتصعيد بغزة والضفة

ماذا تطلب عائلة الأسير هدار جولدن من الحكومة الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

حماس

"حماس تنتصر" وتهدف الي اكتساب الشرعية الدولية لهذه الاسباب

صحيفة اسرائيلية : نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن

11 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

قطاع غزة

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

العاوروي

العاروري: علاقتنا مع الجهاد ممتازة وهذا ما تشترطه الفصائل بشأن الانتخابات!