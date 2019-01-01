عريقات يكشف موعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الانتخابات

رام الله / سما /

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الموعد المحتمل لصدور المرسوم الرئاسي للانتخابات العامة، مطالباً حركة حماس بكتابة رسالة خطية إلى الرئيس محمود عباس، تعلن فيها قبولها بإجراء الانتخابات.



وقال عريقات في لقاء متلفز ، مساء الثلاثاء: "نتابع الآن بكل جدية مع العالم، لإلزام إسرائيل بترتيبات إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وإذا ما نجحنا في الأمرين، سيصدر المرسوم الرئاسي"، مؤكداً أن المطلوب الآن، أن نعود لإرادة الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع، وإجراء الانتخابات.



وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس، قام بتزويد رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بورقة مبادئ، وصلت نسخة منها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونسخة إلى حركة حماس، ونسخة للجنة المركزية لحركة فتح.



وأوضح عريقات، أن "المبادئ هي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأن تجرى على قانون النسبية الكاملة، وإشراف دولي على الانتخابات، وفق القانون الأساسي الفلسطيني، والاحتكام لإرادة الشعب، وعدم تعطيل العملية الانتخابية".



وأضاف عريقات: "المراهنات كانت تقوم على تعميق الانقسام في قطاع غزة، وتقوية انفصاله"، مشدداً على أنه لن تكون هناك دولة في غزة، ولن تكون بدون غزة.



وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإضفاء الشرعية على المستوطنات، قال عريقات: إن "المسألة من الناحية القانونية لن تغير شيئاً في القانون الدولي، فالاستيطان ليس فقط غير شرعي بل هو جريمة حرب".



وتابع عريقات: "التصريح الذي أصدره بومبيو نتج عن أمرين، المسألة الأولى هي القرار الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية قبل أربعة أيام بتوسيم بضائع المستوطنات، وهذا قرار متقدم جداً".



ولفت إلى أن المسألة الأخرى التي عجلت في القرار، قرار الجمعية العامة 170 صوت مقابل صوتين، فكان لا بد من التحرك في هذا الاتجاه للقول إن أمريكا ستحارب من يفرض عقوبات على إسرائيل أو يمنع بضائعها".



وشدد عريقات على أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لأي دور في أي عملية سلام مستقبلية، ولن تجلس على طاولة فيها فلسطين مستقبلاً، متابعاً: "هناك جدول زمني نسير عليه لملاحقة إسرائيل في مختلف المحاكم الوطنية لدول العالم".

