مقتل جنديين أمريكيين بتحطم مروحية في أفغانستان

وكالات / سما /

قال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم مروحية بأفغانستان.



ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن بيان للقوات الأمريكية في أفغانستان أنه جاري التحقيق في سبب تحطم المروحية.

وأضاف البيان أن التقارير الأولية لا تشير إلى أن الحادثة وقعت نتيجة استهداف قوات معادية.

ولم يوضح البيان أي تفاصيل عن موقع الحادثة بالتحديد في أفغانستان.



وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.



ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف.

وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.