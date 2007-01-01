الملك عبدالله يتكفل شخصيا بعلاج الصحفي معاذ عمارنة

عمان / سما /

وجه الملك الاردني عبد الله الثاني، الحكومة الاردنية لمتابعة الحالة الصحية للمصور الصحفي معاذ عمارنة، وتقديم الدعم الممكن له.

وأبلغ سفير المملكة الأردنية الهاشمية في رام الله محمد الوندي مكتب الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار الملك عبد الله الثاني بتوفير الرعاية والعلاج للزميل معاذ عمارنة في المستشفيات الأردنية..



وكان الملك عبد الله الثاني قد وجه الحكومة لمتابعة الحالة الصحية للمصور الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة، وتقديم الدعم الممكن له.

من ناحية أخرى، استأصل الأطباء العين اليسرى للمصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، فيما فضلوا الإبقاء على الرصاصة القريبة من دماغه، خشية تعرض حياته للخطر إذا ما أزيلت.



وأصيب عمارنة، الجمعة، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين والجيش الاحتلال، غربي مدينة الخليل.