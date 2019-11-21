انخفاض على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/11/21: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/11/22: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.