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انخفاض على درجات الحرارة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/11/21: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/11/22: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#درجات الحرارة

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