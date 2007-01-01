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الرئيس الإسرائيلي يوبخ نتنياهو.. لهذا السبب

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يوبخ نتنياهو.. لهذا السبب


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري أن اللقاء الذي جمع الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انتهى بعد قرابة الساعة من المحادثات بينهما.

وجرى خلال الاجتماع الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية، حيث طالب الرئيس ريفلين إنجازها بسرعة لأن إسرائيل بحاجة لها في هذه المرحلة الهامة.

وكشف الموقع العبري عن معارضة الرئيس ريفلين لتصريحات نتنياهو ضد أعضاء الكنيست العرب، ووصفها بالتحريضية.

وطالب الرئيس نتنياهو بالكف عن التحريض ضد أعضاء القائمة المشتركة، وممثليهم في الكنيست، وعدم اعتبارهم تهديد قومي، أو طابور خامس، كما وصفهم زعيم الليكود نتنياهو.

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