  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ماذا تطلب عائلة الأسير هدار جولدن من الحكومة الجديدة؟

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا تطلب عائلة الأسير هدار جولدن من الحكومة الجديدة؟


القدس المحتلة / سما /

ما زالت عائلة الضابط الأسير لدى حماس هدار جولدن تستنجد الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو من أجل العمل على إطلاق سراح ابنها.

وتتهم العائلة حكومة نتنياهو بإهمال الملف، وعدم التقدم بخطوات جدية من أجل العمل على إطلاق سراحه وباقي الأسرى الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة والذين أسرتهم عام 2014 وفق ما أعلنه الناطق العسكري أبو عبيدة.

وقالت العائلة في تصريح لها :"لا يهمنا شكل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها، لكن المهم أن يتذكر وزراء هذه الحكومة أن مهمتهم هي إعادة هدار "جولدين" و"أورون شاؤول"، و"أبراهام منغيستو"، و"هشام السيد" من قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي : الوضع بغزة قد يتدهور لحرب رابعة لهذه الأسباب

الطيبي : قد تشن إسرائيل عدواناً على غزة ولا أستبعد العودة للاغتيالات

هذه هي التحديات التي تواجه الشاباك في تنفيذ الاغتيالات داخل غزة

حاخام يطالب بقصف المدنيين في غزة دون أي رأفة و رحمة

اطلاق صواريخ على الجولان المحتل و اسرائيل تقصف دمشق

لهذا السبب.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر الى القدس والضفة وغزة

أوقاف غزة تعلن عن تسعيرة العمرة لهذا العام

الأخبار الرئيسية

قطاع غزة

اسرائيل: ملتزمون بالتفاهمات مع مصر لتحسين الوضع الإنساني بغزة وحل قضية الأسرى والمفقودين

العاوروي

العاروري: علاقتنا مع الجهاد ممتازة وهذا ما تشترطه الفصائل بشأن الانتخابات!

أيدينا على الزناد.. قيادي بالجهاد: سرايا القدس لديها تعليمات واضحة للرد باللحظة الأولى لأي اعتداء على غزة

مستوطنة

إدانات عربية ودولية للإعلان الأميركي حول شرعنة مستوطنات الضفة.. ومجلس الأمن يبحثه الأربعاء

غزة : هيئة مسيرات العودة تؤجل مسيرات الجمعة للمرة الثانية