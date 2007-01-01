ماذا تطلب عائلة الأسير هدار جولدن من الحكومة الجديدة؟

القدس المحتلة / سما /

ما زالت عائلة الضابط الأسير لدى حماس هدار جولدن تستنجد الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو من أجل العمل على إطلاق سراح ابنها.

وتتهم العائلة حكومة نتنياهو بإهمال الملف، وعدم التقدم بخطوات جدية من أجل العمل على إطلاق سراحه وباقي الأسرى الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة والذين أسرتهم عام 2014 وفق ما أعلنه الناطق العسكري أبو عبيدة.

وقالت العائلة في تصريح لها :"لا يهمنا شكل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها، لكن المهم أن يتذكر وزراء هذه الحكومة أن مهمتهم هي إعادة هدار "جولدين" و"أورون شاؤول"، و"أبراهام منغيستو"، و"هشام السيد" من قطاع غزة".