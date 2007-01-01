قطر: اعلان بومبيو من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين

الدوحة /سما/

أعربت قطر، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للإعلان الأميركي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي، واعتبرت أن هذه الخطوة تعد عقبة أمام السلام المنشود.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة.

وجددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.