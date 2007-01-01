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الرئيس يستقبل عائلة الكاتب الراحل شمعون بلاص

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل عائلة الكاتب الراحل شمعون بلاص


رام الله / سما /

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، عائلة الكاتب الإسرائيلي الراحل شمعون بلاص، وذلك بحضور رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

وقال سيادته، إن الكاتب الراحل كان محباً للسلام، وهو من أطلق تسمية "اليهودي العربي" على اليهود الشرقيين.

وأضاف: إن الشعب الفلسطيني يمد يده للسلام، ونحن نريد ان يكون اليهود الشرقيين جسراً للسلام بيننا وبين الإسرائيليين كما كان يفعل الكاتب شمعون بلاص اثناء حياته.

يذكر ان الكاتب الراحل شمعون بلاص هو روائي وناقد يهودي عراقي من مواليد بغداد عام 1930، حاز على درجة الأستاذية في الأدب العربي من جامعة السوربون وعمل محاضراً في الأدب العربي في جامعة حيفا، أصدر ثلاث مجموعات قصصية، ومن اهم رواياته "الشقاء الأخير، وثلاثيته "ما وراء الوادي" ، وكتابه الاخير "ضمير المتكلم".

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