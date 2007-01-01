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165دولة تصوت لصالح حق تقرير المصير لشعبنا والمالكي يعتبره رد على إعلان بومبيو

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
165دولة تصوت لصالح حق تقرير المصير لشعبنا والمالكي يعتبره رد على إعلان بومبيو


نيويورك /سما/

صوتت 165 دولة، مساء اليوم الثلاثاء، لصالح قرار حق تقرير المصير لشعبنا، خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 165 لصالح القرار، و5 ضد، وامتناع 9 دول، كما شهدت تحول في موقف العديد من الدول بما فيها كندا التي صوتت لصالح القرار.

وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب دول العالم لتتحد على حق تقرير المصير وحق شعبنا التمتع لهذا الحق وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لارض دولة فلسطين ليستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة هذا الحق.

وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على اعلان الادارة الأميركية حول المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي اكدت فيه أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وطالب المالكي الدول الاعضاء في الامم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي تلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالادارة الاميركية الحالية.

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبنا في الاستقلال وتجسيد دولته المستقله وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم.

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