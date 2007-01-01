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انتهاء فحص جهوزية الجيش الإسرائيلي في الشمال

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء فحص جهوزية الجيش الإسرائيلي في الشمال


القدس المحتلة / سما /

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان عن انتهاء رئيس الأركان أفيف كوخافي اليوم من فحص جهوزية الجبهة الشمالية، وذلك خلال التدريب الأركاني المفاجئ الذي جري أمس في الجليل.
 
وقال الناطق عن التدريب: "لقد شارك فيه جزء من قوات فرقة "جاعش"، وجزء من قوات فرقة "الجليل"، وقوات من سلاح الجو، والبر، والاستخبارات، وقوات من قسم التنصت، والإمداد، وآلاف الجنود من قوات الاحتياط، من لواء الاحتياط "عتسيوني".
 
وأشار العميد إلى أن القوات تدربت على الانتقال بسرعة من حالة الروتين، إلى حالة الطوارئ، ومن حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، ونقل القوات والمعدات من منطقة إلى أخرى".

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