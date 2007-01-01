اللواء صلاح شديد يلتقي وزير الحكم المحلي لبحث سبل التعاون المشترك

رام الله / سما /

التقى اليوم الثلاثاء، اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالوطن والشتات، وزير الحكم المحلي بالحكومة الفلسطينية د.مجدي الصالح لبحث سبل التعاون المشترك.

وقالت المفوضية الإعلامية في بيان صحفي : التقى اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالوطن والشتات، والعميد ابو رضا ،بوزير الحكم المحلي د.مجدي الصالح بمدينة رام الله بمقر الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، في شؤون المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين والبلديات من أجل توفير فرص عمل لهم خلال الفترة القادمة.

وبحسب البيان: ابدى الوزير مجدي الصالح استعداده للتعاون المشترك بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية لخدمة المتقاعدين وأبنائهم في اقرب فرصة.