  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء صلاح شديد يلتقي وزير الحكم المحلي لبحث سبل التعاون المشترك

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء صلاح شديد يلتقي وزير الحكم المحلي لبحث سبل التعاون المشترك


رام الله / سما /

التقى اليوم الثلاثاء، اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالوطن والشتات، وزير الحكم المحلي بالحكومة الفلسطينية د.مجدي الصالح لبحث سبل التعاون المشترك.

وقالت المفوضية الإعلامية في بيان صحفي : التقى اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالوطن والشتات، والعميد ابو رضا ،بوزير الحكم المحلي د.مجدي الصالح بمدينة رام الله بمقر الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، في شؤون المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين والبلديات من أجل توفير فرص عمل لهم خلال الفترة القادمة.

وبحسب البيان: ابدى الوزير مجدي الصالح استعداده للتعاون المشترك بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية لخدمة المتقاعدين وأبنائهم في اقرب فرصة.

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي : الوضع بغزة قد يتدهور لحرب رابعة لهذه الأسباب

هذه هي التحديات التي تواجه الشاباك في تنفيذ الاغتيالات داخل غزة

حاخام يطالب بقصف المدنيين في غزة دون أي رأفة و رحمة

الرئاسة:اعلان واشنطن بان المستوطنات شرعية يهدد الامن والسلم الدوليين

اطلاق صواريخ على الجولان المحتل و اسرائيل تقصف دمشق

لهذا السبب.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر الى القدس والضفة وغزة

أوقاف غزة تعلن عن تسعيرة العمرة لهذا العام

الأخبار الرئيسية

العاوروي

العاروري: علاقتنا مع الجهاد متواصلة وممتازة ورتبنا للقاء قيادي واسع في الفترة المقبلة

أيدينا على الزناد.. قيادي بالجهاد: سرايا القدس لديها تعليمات واضحة للرد باللحظة الأولى لأي اعتداء على غزة

مستوطنة

إدانات عربية ودولية للإعلان الأميركي حول شرعنة مستوطنات الضفة.. ومجلس الأمن يبحثه الأربعاء

غزة : هيئة مسيرات العودة تؤجل مسيرات الجمعة للمرة الثانية

الطيبي : قد تشن إسرائيل عدواناً على غزة ولا أستبعد العودة للاغتيالات