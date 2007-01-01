الرجوب يصدر تعليماته بتشكيل لجنة تقييم لأداء منتخبنا وجهازيه الفني والإداري

القدس المحتلة / سما /

أصدر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، تعليماته بتشكيل لجنة تقييم لأداء المنتخب الوطني الأول وجهازيه الفني والإداري خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، برئاسة أمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجة، على أن تضم التالية أسماؤهم:

عبد الناصر بركات، وعماد الزعتري، وصائب جندية، وجاكلين جرزاوي، وبسام أبو عرّة.

وقال الاتحاد: "إنه يتفهم حالة المرارة التي يشعر بها الجمهور أزاء التراجع في أداء المنتخب الوطني، إلا أن هذه هي حال كرة القدم، والتي يشكل الصعود والهبوط فيها عاملا مهما وحافزاً لتطوير الأداء ورفع المستوى، وصولا الى الأمل المنشود".

وستقوم اللجنة بدراسة الأداء للتقييم واستخلاص العبر بهدف التطوير وليس التجريح سلباً وإيجاباً، ومن ثم رفع التوصيات للمكتب التنفيذي.