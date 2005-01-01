هارتس : الجهاد الاسلامي عبر عن كل الفلسطينيين وصواريخه الاخيرة افشلت مشروع فصل غزة عن الضفة

كتبت عميرة هس في هارتس / ترجمة سما/

يخبرني صديق من غزة كيف أن صواريخ الجهاد الإسلامي عبرت عن الغضب الهائل لكل فلسطيني في قطاع غزة ، حيث لا تستطيع الكلمات وصف المعاناة فيما ، حماس بنفسها وتواصل إسرائيل تقديم مطالب جديدة .

وتضيف عميرة هس "من بين جميع معارفي من قطاع غزة ، فإن سامح هو آخر شخص كنت أتوقع أنه يستوعب الجهاد الإسلامي وهو أحد المحظوظين القلائل الذين تسمح لهم إسرائيل بمغادرة الجيب الساحلي الصغير ؛ يسافر بينها وبين الضفة الغربية ، ويعيش بشكل أساسي في مكانين.

وُلد سامح في مخيم للاجئين لعائلة تدعم حركة فتح ، وحصلت على درجات علمية متقدمة ، ووصل إلى مستوى من الأمن الاقتصادي يسمح له بمساعدة إخوته ولم أكن أتوقع منه أن يكون هو الذي أوضح لي أنه على الرغم من المخاوف من حرب جديدة ، فإن صواريخ الجهاد الإسلامي تعبر عن الغضب الهائل لكل فلسطيني في غزة بما في ذلك له.

وتضيف "عندما يكون الموضوع متفجراً مثله مثل أي عملية عسكرية أخرى ، ويُمنع الصحفيون الإسرائيليون من دخول غزة ، فمن الصعب معرفة ما إذا كان الأشخاص على الجانب الآخر من الهاتف سيشعرون بالأمان لقول كل ما يفكرون فيه ولذلك انتهزت الفرصة عندما كان سامح (اسم مستعار) في رام الله وطلبت منه أن يشرح لي المنطق وراء سياسة الجهاد الإسلامي".

وقال سامح "لا أعتقد أن الحديث عن الجهاد الإسلامي بانه ينفذ أوامر من إيران منطقيا إنها منظمة تتحدث باسم الجميع وانظروا إلى ما قامت به من اجل الفلسطينيين لم تسمح بحل وسط على دولتين.

وتابع " لقد قسمت اسرائيل الضفة الغربية وعزلت قطاع غزة في بداية التسعينات والآن مع الحصار الذي جعلته يتدهور إلى أسفل ، وهو تدهور يصعب وصفه بالكلمات وهو تدهور يؤلمنا جميعًا فيما حولت اسرائيل السلطة الفلسطينية إلى مقاول من الباطن للاحتلال".

وواصل "الآن اسرائيل تطالب حماس بالتهدئة في مقابل تبرعات قليلة ، وفتات قليلة من المساعدات من قطر وساعات قليلة من الكهرباء وحماس كل يوم تسأل "هل وصل المبعوث القطري محمد العمادي أم لا؟ هل حقائبه مليئة بالمال أم لا ؟ " . ويستاءل سامح "هل هذا هو جوهر التجربة الفلسطينية؟

ويضيف سامح "لدى حماس وإسرائيل ، بنيامين نتنياهو ، هدف مشترك وهو أن تسيطر حماس على القطاع حيث لا يمكن لحماس أن تحكم الضفة الغربية ولا يمكنها تغيير مبادئها والاعتراف بإسرائيل رسمياً ولكنها تريد الاستمرار في الحكم في غزة ، وإسرائيل تسمح بذلك وبالمقابل فصل القطاع عن الضفة الغربية ".

وتقول عميرة "قاطعت سامح وأخبرته أن جيورا إيلاند ، رئيس مجلس الأمن القومي صرح وقت الانسحاب من غزة عام 2005 لاذاعة "كان" العامة يوم أن غزة أصبحت دولة بكل الطرق تحت قيادة حماس.

وقال سامح: "بالطبع ، هذا ما تريده إسرائيل منذ البداية وفعل كل ما في وسعها حتى يحدث هذا ، قبل فترة طويلة من فك الارتباط وفوز حماس في انتخابات 2006 وهم يعملون على فصل غزة عن الضفة الغربية" متسائلا "ما هذا الهراء "غزة ليست دولة ولا يمكن أن تكون دولة؟."

واستطرد سامح "نحن في غزة ، ليس فقط أننا جزء من الشعب الفلسطيني بأسره و70 إلى 80 في المئة من سكان القطاع من اللاجئين ونحن جوهر القضية الوطنية الفلسطينية ونحن نمثل الشعب بأكمله وهو شعب سُرق وطنه.

وقال "في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، اعتقدنا أن هناك إسرائيليين يريدون السلام ، قالوا لنا "اعترفوا بنا كشعب له تاريخ وأن هذا هو وطنهم ، وعندما اعتقدنا أن هناك فرصة لدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مع حرية تطوير حياتنا ، كنا على استعداد لتقديم تنازلات ولكننا لم نتنازل عن ارتباطنا وتعلقنا بالقرى والمدن في فلسطين ، ووافقنا على العيش في بلد إلى جانب إسرائيل".

المساومات لا تبقى

يقول سامح "أنا واحد من هؤلاء الناس ، جيل الانتفاضة الأولى ، جيل ياسر عرفات و ماذا حدث بعد ذلك ؟ كل شيء انقلب رأسا على عقب. والآن تصر إسرائيل على ان الضفة الغربية هي يهودا والسامرة ، ونحن سنعود ونتحدث عن حيفا ويافا وأطفالي وأصدقائهم لا يؤمنون بالدولتين ويتحدثون عن المساواة والحقوق المدنية في كامل الأرض ولن يكونوا سجناء في منزلهم.

ويضيف سامح "يذكرنا الجهاد الإسلامي برفضه وصواريخه بالحقيقة المرة بأنه مقابل كل حل وسط اتفقنا عليه مع الاسرائيليين، رد الاسرائيليون بمطلب آخر للحصول على حل وسط آخر ، واستولوا على المزيد من الأراضي ، والإذلال الآخر ، وتفتيت الضفة الغربية ، وفرض المزيد من القيود على الحركة والمزيد من التدهور الاقتصادي والصحي والبيئي والاجتماعي.

وتابع " الجهاد الإسلامي يقول لنا " ماذا حصلتم من كل هذا وهل اسعدتكم كل هذه التسويات وعلينا أن نتفق مع قوله لان تلك هي الحقيقة".

ويؤكد "لقد توصل الجهاد الإسلامي إلى استنتاج مفاده أن كل الجهود الهادفة إلى الهدوء التي تبذلها إسرائيل مع حماس تهدف لازالة وفصل قطاع غزة من كل فلسطين ونحن نرى أنه حتى في حالة الهدوء ، فإن الوضع لا يتحسن ، نرى أن جميع التفاهمات كذبة ، بل يطلبون منا التزام الصمت" متسائلا "ماذا يتوقعون منا كفلسطينيين؟ أن نتفق على أن حماس ستصبح سلطة سهلة الانقياد مثل فتح في الضفة الغربية؟

وتابع ""رسالة الجهاد الإسلامي هي أنهم لن يدعوا ذلك يحدث ولذلك حتى الأشخاص مثلي ، الذين لا يؤمنون بالأسلحة ، والذين يفهمون أن الصواريخ تستهدف المدنيين وهذا مخالف للقانون الدولي ، يمكنهم فهم منطق الجهاد الإسلامي".

ويقول "نحن جميعاً نعيش إذلال التدهور الاقتصادي والآثار الصحية لذلك وتوفر الأونروا بعض المواد الغذائية الأساسية الضرورية ويتلقى أكثر من مليون شخص مساعدات من الأونروا لكن معظم الأطفال يعانون من فقر الدم ومشاكل في البصر وكل شيء بسبب عدم كفاية التغذية ونسمع كل يوم عن شخص أصيب بمرض السرطان ، وعن مرض جديد لم نسمع به قط ونسمع عن الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي ، وارتفاع كبير في معدلات الطلاق ، 30 في المئة من الأزواج الشباب يحصلون على الطلاق".

واستطرد "عاد الناس إلى الطهي والخبز على النار لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن الغاز ينتظرون سنة كاملة لتناول اللحم ، في عيد الأضحى ولم يسبق لي أن رأيت أشخاصًا ينبشون القمامة للعثور على الطعام كما أراه اليوم ".

هنا قال سامح غاضبا "حتى عندما تكلف 3 كيلوغرامات من السردين 10 شيقل (2.90 دولار) وبعض الطماطم تكلفك نفس الشئ فأنت تعرف ما هي أرجل الدجاج؟ الآن هو الشيء الأكثر سخونة يمكنك وضعها في الماء وجعل الحساء منه وهذا ما يمكن للناس أن يشترونه في غزة ".

ووواصل "لدي أصدقاء من رجال الأعمال ، محترمين ، يجلسون في السجن لم يتمكنوا من سداد الشيكات والمدينين بمليون شيكل ، 2 مليون ولأنه من المستحيل ممارسة الأعمال التجارية دون حرية التنقل فان كل الأموال التي يتم التبرع بها إلى غزة لن تساعد إذا لم يتم فتح البوابات للأشخاص والمواد الخام والسلع ولن يكون هناك المزيد من الوظائف دون اتصال بين القطاع والضفة الغربية ، وحرية التنقل بينهما وبين الخارج.

هدر الإبداع

مثل غيره من سكان غزة ، يفخر سامح بإبداع الناس والجودة العالية للمنتجات المحلية مثل الملابس والأثاث ، "أجود من مثيله في الضفة الغربية". لكن ، على حد تعبيره ، "القليل الذي تسمح به إسرائيل للخروج من غزة ، يتضاعف سعره في الضفة الغربية أو تختفي الأرباح بسبب مشكلات النقل الانتقال من شاحنة إلى شاحنة وأوقات انتظار طويلة عند نقاط التفتيش ومنتجات مثل الفراولة معطوبة ، أيضا" موضحا "لدي معارف لم يغلقوا أعمالهم فقط حتى يتمكنوا من دفع رواتب عمالهم وكم يحصل العمال؟ ستمائة شيكل في الشهر مثلا ".

وقال "لقد توصل الجهاد الإسلامي إلى استنتاج مفاده أن كل الجهود الهادفة إلى الهدوء التي تبذلها إسرائيل مع حماس هي إزالة قطاع غزة من كل فلسطين ونحن نرى أنه حتى في حالة الهدوء ، فإن الوضع لا يتحسن ، فنحن نرى أن جميع التفاهمات كذبة ، بل يطلبون منا التزام الصمت. ماذا يتوقعون منا كفلسطينيين؟ أن نتفق على أن حماس ستصبح سلطة سهلة الانقياد مثل فتح في الضفة الغربية؟

ويقول "حماس تعتني بحماس وأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لا يعتني بشعبه ، فهو يستغني أكثر فأكثر عن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية مثل إخواني وتساعد الأونروا المحتاجين ولا يفكر أحد في القطاع الخاص".

وتابع "الأكثر إثارة للقلق هو وضع الشباب ، كما يقول "60٪ من سكان القطاع تقل أعمارهم عن 30 عامًا وتبلغ البطالة بينهم 70٪. ما هو مستقبلهم؟ عدد المتقدمين للجامعات آخذ في الانخفاض ولا يتقدم الشباب الذين نجحوا في امتحانات شهادة الثانوية العامة لأنهم لا يستطيعون دفع الرسوم وتكاليف النقل ، وعلى أي حال ليس لديهم فرصة للعثور على عمل ومعظم المتقدمين مقربين من حماس ويعرفون أنه يمكنهم العثور على عمل".

واكد "لقد فشلت القناة الدبلوماسية الاستراتيجية والمظاهرات غير المسلحة على طول السياج أصبحت روتينية ولم تحرك أي شيء وفي كل شارع ، لن تجد سوى شبان يعرجون على عكازين ، ويفقدون أطرافهم بعد أن أطلق الجنود النار عليهم. يصابون بالتهابات ولا يمكنهم العثور على الأدوية التي يحتاجونها داخل القطاع ، ولا يحصلون على تصريح بالمغادرة للعلاج في الخارج " موضحا "إذا كان الأمر كذلك في غزة - حيث توقفت حماس عن الحديث بالطريقة التي تحدثت بها من قبل - فهذه هي الحالة ، ماذا تتوقع منا أكثر من الفلسطينيين؟".

وبين "لقد فقد الناس في غزة ثقتهم في كل شيء يشعرون بالتخلي عنهم بسبب الحصار الإسرائيلي ، وبعض الناس يقومون بأعمال تجارية مستغلين حاجة الناس للسفر يجمعون مبالغ هائلة عند معبر رفح ، ويجمعون مبالغ هائلة من أولئك الذين يذهبون إلى تركيا وأولئك الذين يصلون إلى هناك كان يكسبون 20في غزة شيقل في اليوم وكان من الأفضل البقاء هنا ولكننا تبادلنا حق العودة مقابل حق الهجرة أو الحق في الموت في البحر.

وقال سامح "امن الواضح ان لناس يخافون من الحرب ولكنهم يعتقدون - إذا كان الأمر كذلك ، فالموت مرة واحدة ، وليس ببطء ، تدريجياً ، لانهم يموتون كل يوم وهم على قيد الحياة" موضحا " سلاح الجهاد الإسلامي يذكرنا بالحقيقة بأننا تحت الاحتلال والجهاد الإسلامي يعبر عن رأي الناس فيما حماس شكلت خيبة أمل كبيرة أيضًا".

وتابع "لكن المشكلة تكمن في تفكير الإسرائيليين إنهم لا يعترفون بنا كشعب وإنهم ليسوا مستعدين لأن نكون أحرارًا إنهم يريدون منا فقط الجلوس بهدوء ، وان نكون منقادين بسهولة متوقعا "الانفجار في الضفة الغربية قريب ..كم من الوقت يمكن أن يعاني الناس هنا من هجمات المستوطنين والجيش الذي لا يحميهم أحد ، وفي الوقت نفسه ترى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحافظ على التنسيق الأمني ​​مع الجيش ومع جهاز الأمن العام (الشاباك)؟.

وتابع "لا يزال الناس يعتقدون أن العالم سيتدخل ويمنع إسرائيل من تدمير كل شيء. وبمجرد استيقاظهم وإدراكهم أن هذا هو أيضًا وهم ، كل شيء سينفجر ونحن كفلسطينيين ، لسنا مستعدين للوصول إلى موقف يكون فيه الطرف هو الفائز والآخر هو الخاسر..إما أن يفوز كلا الطرفين أو سيخسر كلا منا. "