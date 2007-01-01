جنين: وقفة تضامنية مع 4 أسرى مرضى

جنين / سما /

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح اقليم جنين منطقة الشهيد رأفت تركمان في قرية مركة جنوب جنين، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية ومهرجانا خطابيا مع الأسرى المرضى سامي أبو دياك، وشادي موسى، وكمال أبو وعر، وعثمان أبو خرج، تنديدا لما يتعرضون له من اهمال طبي.

وشارك في الوقفة، محافظ جنين اكرم الرجوب، ومدير نادي الأسير وقدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، وعضو اقليم فتح منسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى راغب أبو دياك، وأمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة وأعضاء الإقليم، ومدير هيئة شؤون الأسرى سيف أبو سياف، ورئيس مجلس قروي مركة علي نافع موسى، وأمين سر منطقة الشهيد تركمان أحمد موسى، وذوو الأسرى، ومدراء وممثلون عن المؤسسات المدنية والأهلية وقرى وبلدات منطقة مركة.

وحمّل المتحدثون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى المرضى وخاصة أبو دياك، مطالبين العالم التدخل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم حتى يتم تبييض السجون، منددين بالحملة المسعورة على الصحفيين والتي كان آخرها إصابة الصحفي معاذ عمارنة.

وأكد المتحدثون، أن أوضاع الأسرى الصحية مزرية وتزداد سوءاً يومياً في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارات السجون الإسرائيلية وترفض تقديم العلاج الطبي اللازم لهم، خاصة الأسير أبو دياك، مشددين على ضرورة العمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن سياسة جريمة الإهمال والخطأ الطبي بحقه.

وناشد ذوو الأسرى المرضى كافة أحرار ومؤسسات العالم الحقوقية والإنسانية والطبية التدخل الفوري والعمل على إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.