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مكتب الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية لا تزال غير قانونية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية لا تزال غير قانونية


القدس المحتلة / سما /

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن المستوطنات الإسرائيلية ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف بحسب وكالة رويترز”ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي“.

وأضاف ”إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له“.

وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.

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