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وصول دفعة جديدة من معدات المستشفى الميداني إلى قطاع غزة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول دفعة جديدة من معدات المستشفى الميداني إلى قطاع غزة


غزة / سما /

أكدت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من معدات المستشفى الميداني المدعوم من الولايات المتحدة والمقرر إقامته في شمال قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأوضحت المصادر أن ست شاحنات كبيرة نقلت المعدات الخاصة بالمستشفى، فيما سيتم تفريغ وتركيب "الكونتينرات"، خلال الأسبوع القادم.

يُشار إلى أنه أدخلت الدفعة الأولى من معدات لبناء المستشفى قبل شهرين، إلى القطاع.

ووافق الاحتلال على بناء المستشفى وتخصيص مساحة قرابة 40 دونمًا، القريبة من بوابة بيت حانون، في شمال القطاع، وذلك ضمن التفاهمات الموقعة مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

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