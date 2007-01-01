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سويسرا تؤكد: الاستيطان في الضفة غير قانوني

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا تؤكد: الاستيطان في الضفة غير قانوني


القدس المحتلة / سما /

أكدت دولة سويسرا، أن بناء المستوطنات "الإسرائيلية" على أراضي الفلسطينيين في الضفة  الغربية المحتلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي، خاصة ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة المندد لذلك.

وقالت سويسرا، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إنّ المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتنفيذ حل الدولتين"، مضيفًا انّه تم توضيح موقف الرفض للمستوطنات من خلال إصدار قرار في مجلس الأمن ( رقم 2334).

‎ ودعا البيان الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية المتوغلة في الضفة المحتلة، وفقاً لالتزاماتها كسلطة محتلة.

كما أكدت سويسرا انها ملتزمة بمقترح حل الدولتين عن طريق التفاوض على أساس حدود عام 1967، مشددًا على أنّ الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام عادل ودائم بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، قد صرح أمس الاثنين، أنه يدعم بناء الاستطيان على اراضي الضفة المحتلة، واعتبرها ليس مخالفة للقانون الدولي.

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