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اجتماع حاسم مساء اليوم بين نتنياهو وغانتس.. وهذا ما سيبحثاه

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع حاسم مساء اليوم بين نتنياهو وغانتس.. وهذا ما سيبحثاه


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن اجتماع سيعقد مساء اليوم الثلاثاء بين زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو لبحث مسألة تشكيل الحكومة.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن نتنياهو وغانتس سيلتقيان لمناقشة مسألة التناوب، وذلك قبل ساعات من انتهاء التفويض الممنوح لغانتس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن الساعات القليلة القادمة ستحدد ما إذا كان الاجتماع سيكون روتينياً أو دراماتيكياً.

يشار إلى أن مهلة التفويض بتشكيل حكومة التي حصل عليها بيني غانتس، ستنتهي يوم غدٍ الأربعاء.

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