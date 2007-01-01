عشراوي تطلع وفدا طلابيا دنماركيا على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي وفدا طلابيا دنماركيا من كلية الإعلام في جامعة "رودينغ هوسجكول" على آخر التطورات السياسية والمستجدات على أرض الواقع.

وتطرقت عشراوي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المنظمة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى الآثار المترتبة على السياسات الأميركية الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية واستهدافها المتعمد لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، وتغيير مواقفها بما يتناسب مع متطلبات اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى وجه الخصوص مصالح بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة حول المستوطنات خطيرة وغير مسؤولة وتحمل تحديا مباشرا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته.

واستعرضت الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض ومواصلة دولة الاحتلال لنهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري والتهجير القسري وخصوصا في القدس المحتلة.

وقالت إن "المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي لا يتخذ مواقف فاعلة على الأرض ويكتفي بالإدانات اللفظية، والمطلوب في هذه المرحلة الخطيرة مواجهة سياسات الإدارة الأميركية الشعبوية والانفرادية وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والدولي الإنساني ومساءلتها فعليا".

وحثت عشراوي الوفد الطلابي على ممارسة حقه في نقل الحقيقة عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاع الشعب الدنماركي وشعوب العالم أجمع على حقيقة ما يجري على الأرض وتغيير الرأي العام العالمي لما يخدم القيم وحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في العدالة والمساواة والحرية والاستقلال وتقرير المصير.