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السعودية تجدد دعوتها لتوفير الحماية لشعبنا والتصدي للسياسات الإسرائيلية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تجدد دعوتها لتوفير الحماية لشعبنا والتصدي للسياسات الإسرائيلية


الرياض /سما/

جددت المملكة العربية السعودية، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

وندد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

ورحّب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

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