افتتاح معرض الأشغال اليدوية والمنتجات النسوية في طولكرم

طولكرم / سما /

افتتح محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الثلاثاء، معرض الأشغال اليدوية والمنتوجات النسوية، التي نظمته دائرة العمل النسائي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظة، تحت رعاية رئيس الوزراء، وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد اشتية والمحافظ .

وشمل المعرض العديد من الزوايا التراثية من أشغال الصوف والتطريز والحلويات والمأكولات اليدوية، من تنفيذ مجموعة من السيدات والفتيات من مختلف مناطق المحافظة أنهين دورات مكثفة في هذا المجال.

وأكد أبو بكر أهمية تمكين النساء وتعزيز قدراتهن الاقتصادية من خلال تنظيم المزيد من الدورات والتدريبات لإنتاج الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية والبيتية.

وقال: "ما جاء به المعرض من مخرجات ومنتجات أشرفت عليها النساء من خلال مجموعة من الدورات التدريبية والحرفية، مهم جدا، ونقدر دور وزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للعمل النسائي، مع التأكيد على أهمية توفير تسويق لهذه المنتجات، لدعم النساء والوقوف إلى جانبهن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني".

من جانبها، ذكرت مدير عام الإدارة العامة للعمل النسائي في الوزارة ميسر النوباني، أن المعرض جاء محصلة لمخرجات الدورات والتدريبات الهادفة إلى رفع المستوى الاقتصادي للنساء عبر توفير مصدر دخل لهن، لتمكينهن اقتصاديا، ودعمهن، وتوفير احتياجات العائلة من خلال هذا العمل، مؤكدة على أن كل ذلك يأتي من خلال برامج عمل مستمرة، مشيدة بجهود المحافظ أبو بكر، ودعمه الدائم والمستمر لأنشطة دائرة العمل النسوي في طولكرم.

بدوره، أشاد مدير عام أوقاف طولكرم الشيخ عدنان سعيد، بموجودات المعرض وما احتواه من المشغولات اليدوية النسوية، والمنتجات الأخرى، مؤكدا أهمية أن تتواصل مثل هذه الجهود، وخاصة أن الشعوب التي تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع تستحق أن تحترم.

وأشارت مديرة دائرة العمل النسوي في طولكرم أمال عودة، إلى أن الدائرة نفذت خلال عام 13 دورة مهنية، بمشاركة ما يقارب 220 متدربة، والمعرض جاء من مخرجات التدريب وما قدمته النساء، من أجل تشجيعهن على دخول سوق العمل وتأمين أسواق للمنتجات، خاصة أن هذا الأمر يساهم بمساندة أسر المتدربات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.