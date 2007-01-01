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فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية لمواجهة الإعلان الأميركي بشرعنة الاستيطان

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية لمواجهة الإعلان الأميركي بشرعنة الاستيطان


رام الله / سما /

 طالبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن، لبحث موقف الإدارة الأميركية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 .

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية أنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، خاطبت المندوبية الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع وزاري، لبحث الموقف الأميركي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334

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