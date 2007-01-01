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موغيريني: الاتحاد الأوروبي موقفه واضح من الاستيطان الإسرائيلي ولن يتغير

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
موغيريني: الاتحاد الأوروبي موقفه واضح من الاستيطان الإسرائيلي ولن يتغير


القدس المحتلة / سما /

قالت نائب المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي لديه موقف واضح بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم يتغير شيء على هذا الموقف.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن موقفه واضح بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم يتغير شيء على هذا الموقف، ودعا إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تمشياً مع التزاماتها بوصفها قوة احتلال.

وأعتبر الاتحاد أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تُقَوِّض قابلية حل الدولتين للحياة وآفاق السلام الدائم على نحو ما أكده قرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وشدد الاتحاد على مواصلة دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو تحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات، وهي الطريقة الواقعية والناجعة الوحيدة لتحقيق التطلعات المشروعة للطرفين.

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