اختبار لياقة بدنية لجميع ضباط الجيش.. من يفشل به سيُطرد

القدس المحتلة / سما /

أصدر قائد الذراع البري الجديد بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يوئال ستريك، أوامر عسكرية جديدة تقضي بعمل اختبارات لياقة بدنية لجميع ضباط الجيش، من قادة الكتائب والألوية والفرق.

ووفقا لموقع واللا العبري، فعلى ما يبدو فإن ستريك غير راضٍ عن مستوى اللياقة البدنية الذي يتمتع به ضباط الجيش الإسرائيلي في الوحدات المقاتلة.

هذا ووفقا لتعليمات ستريك، فإن الضباط الذين لن ينجحوا في تجاوز اختبار اللياقة البدنية الجديد سيتم إقصاؤهم عن الخدمة، حيث سيتم توصيف الضابط الذي سيرسب في هذا الاختبار بأنه ضابط غير مؤهل للحرب، وسيتم طرده من منصبه.



من جانبه، أوضح الجنرال يوئال ستريك أن "اللياقة البدنية التي يجب أن يتمتع بها الضابط المقاتل تمثل مقدرته الحقيقية على قيادة القوات في المعركة، ولذلك فإن اختبار اللياقة الجديد يحدد مدى جهوزية الضباط للحرب المقبلة".