  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اختبار لياقة بدنية لجميع ضباط الجيش.. من يفشل به سيُطرد

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختبار لياقة بدنية لجميع ضباط الجيش.. من يفشل به سيُطرد


القدس المحتلة / سما /

أصدر قائد الذراع البري الجديد بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يوئال ستريك، أوامر عسكرية جديدة تقضي بعمل اختبارات لياقة بدنية لجميع ضباط الجيش، من قادة الكتائب والألوية والفرق.

ووفقا لموقع واللا العبري، فعلى ما يبدو فإن ستريك غير راضٍ عن مستوى اللياقة البدنية الذي يتمتع به ضباط الجيش الإسرائيلي في الوحدات المقاتلة.

هذا ووفقا لتعليمات ستريك، فإن الضباط الذين لن ينجحوا في تجاوز اختبار اللياقة البدنية الجديد سيتم إقصاؤهم عن الخدمة، حيث سيتم توصيف الضابط الذي سيرسب في هذا الاختبار بأنه ضابط غير مؤهل للحرب، وسيتم طرده من منصبه.
 
من جانبه، أوضح الجنرال يوئال ستريك أن "اللياقة البدنية التي يجب أن يتمتع بها الضابط المقاتل تمثل مقدرته الحقيقية على قيادة القوات في المعركة، ولذلك فإن اختبار اللياقة الجديد يحدد مدى جهوزية الضباط للحرب المقبلة".

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" تتساءل: تخيلوا لو أن ما حدث مع عائلة السواركة كان العكس؟

الجهاد يمتلك صواريخ متطورة.. ضابط بفرقة غزة يكشف عن هدف عملية اغتيال ابو العطا

كاتب إسرائيلي : الوضع بغزة قد يتدهور لحرب رابعة لهذه الأسباب

الرياض توبخ تل ابيب: لا تتمتع بحسن النية

عدم تدخل "حماس" حكمة.. الهندي يحذر الاحتلال ويؤكد القسام والسرايا في تنسيق كبير وعالٍ

لهذا السبب.. كيبوتس في الغلاف يخليه المستوطنون ليلة الاثنين

هذه هي التحديات التي تواجه الشاباك في تنفيذ الاغتيالات داخل غزة

الأخبار الرئيسية

اجتماع طارئ للحكومة غداً لبحث تداعيات الإعلان الأميركي حول الاستيطان

مستوطنة

إدانات عربية ودولية للإعلان الأميركي حول شرعنة مستوطنات الضفة.. ومجلس الأمن يبحثه الأربعاء

غزة : هيئة مسيرات العودة تؤجل مسيرات الجمعة للمرة الثانية

الطيبي : قد تشن إسرائيل عدواناً على غزة ولا أستبعد العودة للاغتيالات

هارتس : الجهاد الاسلامي عبر عن كل الفلسطينيين وصواريخه الاخيرة افشلت مشروع فصل غزة عن الضفة