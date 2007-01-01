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غزة: افتتاح سوق السيارات المركزي الجديد بمدينة الزهراء

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: افتتاح سوق السيارات المركزي الجديد بمدينة الزهراء


غزة / سما/

افتتحت وزارة النقل والمواصلات وبلدية غزة، سوق السيارات المركزي الجديد بغزة، مقابل قصر العدل شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

ويعد السوق بديلاً عن السوق القديم، الكائن في مدينة غزة شارع صلاح الدين، وتم العمل به منذ بداية الأسبوع الحالي، بحيث يشمل على تجهيزات لكافة الاحتياجات اللازمة وسُبل الراحة للأهالي والمتعاملين.

وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن سوق السيارات الجديد هو نتاج عمل جاد ودؤوب منذ عدة شهور، وجاء لتسهيل حياة المواطنين وإجراءات البيع والشراء المختلفة، حيث يعد بديل عن السوق القديم الذي كان متواجد على شارع صلاح الدين.

بدوره، أكد مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، أن وزارته ستعمل على دراسة كافة الإجراءات التي تساعد في التخفيف عن المواطن وتسهيل معاملاته في السوق، من خلال البرامج التي سيتم طرحا فيما تتعلق بتعاملات سلطة النقل والترخيص.

وذكر أن السوق يقدم خدمات متكاملة لبيع وشراء وفحص السيارات والتنازل المبدئي عن الملكية.

وتمنى الزيان أن يكون هناك جهود من البلدية ووزارة النقل والمواصلات في تطوير هذا السوق والرقي به أكثر.

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