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الجامعة العربية: تغير الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان "تطور بالغ السلبية"

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية: تغير الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان "تطور بالغ السلبية"


القاهرة /سما/

 أدانت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن تراجع إدارة بلاده عن موقفها تجاه الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة أن تغير موقف واشنطن "تطور بالغ السلبية".

وأكد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، إدانته "بأشد العبارات" بيان بومبيو أمس الاثنين، والذي أعلن فيه أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، معتبرا إياه "تطورا بالغ السلبية".

وحذر من أن هذا التغيير "المؤسف" في الموقف الأمريكي من شأنه أن "يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلي ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين".

وشدد على أن تغير الموقف الأمريكي من شأنه أن "يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي".

ولفت إلى أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانا باطلاً من الناحية القانونية وعارا على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلا وموضوعا".

وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية عن انزعاجه الشديد حيال "الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها".

واعتبر أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها "يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماما من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه".

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