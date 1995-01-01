جامعة النجاح تستضيف خبير التعلم الإلكتروني العالمي بدر الهدى خان

نابلس / سما /

استضاف مركز التعلم الإلكتروني في الجامعة، الخبير العالمي في مجال التعلم الإلكتروني وصاحب النموذج الثماني الشهير في هذا المجال، الدكتور بدر الهدى خان، وذلك للاستفادة من خبرته وتجربته وتقديم نصائح لكادر الجامعة في مجال التعلم الالكتروني وبحث سبل التعاون المستقبلي مع مركز التعلم الإلكتروني في الجامعة.

والتقى خان برئيس الجامعة الدكتور ماهر النتشة، ونواب الرئيس ومساعديه، وكافة عمداء الجامعة في حوار مفتوح تحدث فيه عن أهمية التعلم الإلكتروني في الوقت الحالي واستراتيجياته العالمية ومفهومه ومبادراته.

بدوره، أكد الدكتور النتشة على أهمية توظيف التكنولوجيا في التعلم ورؤية الجامعة في التوجه للبرامج الإلكترونية وحرصها على التعلم الإلكتروني والنقال، وتأسيسها مركز التعلم الإلكتروني، وطرحها للعديد من المساقات الإلكترونية من خلال المركز، مشيراً في الوقت ذاته إلى رغبة الجامعة بتكوين برامج إلكترونية مشتركة مع مؤسسات تعليمية دولية تربطها بها علاقات تعاون.

وقدّم الدكتور خان ورشة عمل بعنوان (الاتجاهات الحديثة للتعلم النقال)، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد السبوع، وعميدة كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين الدكتورة سائدة عفونة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة.

وتحدث الدكتور خان في الورشة عن العديد من المحاور الهامة كالمعنى الحقيقي للتعليم الإلكتروني استرتيجياته، وأهمية التعلم الإلكتروني في ظل التطور الرقمي، وضرورة تجهيز بنية تحتية تكنولوجية مناسبة لتطبيق التعلم الإلكتروني، كما تحدث عن الكم الهائل من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الانترنت والعالم الرقمي وآلية استخدامها في مجال التعلم الإلكتروني.

وتطرق الدكتور خان إلى نموذجه الثماني الشهير في مجال التعلم الإلكتروني والذي يتناول محاور هي: محور تصميم الواجهة، والمحور التقني، والمحور التربوي، والمحور المؤسسي، والمحور الأخلاقي، ومحور دعم المصادر، ومحور الإدارة، ومحور التقويم.

وكان الدكتور السبوع قد افتتح الورشة بالترحيب بالدكتور خان، متحدثاً عن قيمته العالمية كخبير في مجال التعلم الإلكتروني، مؤكداً على أهمية تبني التعلم الإلكتروني لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي.

بدورها، تحدثت الدكتورة عفونة عن تجربتها في مجال التعلم الإلكتروني والتي بدأت بقراءة كتاب للدكتور خان، وتأسيس مركز التعلم الإلكتروني في الجامعة عام 2012، كما نوهت إلى الخبرة الكبيرة للدكتور خان على مستوى العالم وأهمية استضافته في جامعة النجاح للاستفادة من خبراته ونصائحه في مجال التعلم الإلكتروني.

وتم فتح باب النقاش مع الحضور، كما أجاب الدكتور خان عن الأسئلة والاستفسارت المطروحة.

يُذكر أن الدكتور خان أول من بدأ باستخدام الانترنت في التعليم والتدريس عام 1995 في جامعة تكساس، ومدير قيادة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، ومؤسس الموقع الإلكتروني Books To Read.com وهو عبارة عن موقع قراءات موصى بها، وله أكثر من عشرة كتب في مجال التعلم الإلكتروني والتعلم المصغر وتم ترجمة كتبه إلى 22 لغة، وهو صاحب مبادرة (The Knowledge CARRIER).