سحب قرعة الأدوار التمهيدية لكأس غزة

غزة / سما /
سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثلاثاء, قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس القطاع 2019-2020, في مقره غرب غزة.
وتبدأ المسابقة بخوض التصفيات التمهيدية لأندية الدرجتين الثانية والثالثة, في الثلاثين من الشهر الجاري, على أن تتأهل 8 أندية لدور الـ32 من المسابقة, الذي يضم فرق الدرجتين الممتازة والأولى.
وفيما يلي قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقة:
1- الأمل - المصدر.
2- خدمات دير البلح - B.
3- فلسطين - حطين.
4- الشافعي - B.
5- جماعي رفح - شباب معن.
6- أهلي النصيرات - B.
7- اتحاد دير البلح - الرباط.
8- الاستقلال - B.
9- شباب الزوايدة - الترابط.
10- بيت لاهيا - B.
11- الرضوان - المشتل.
12- اليرموك - B.
13- المجمع - الشمس.
14- الوفاق - B.
15- السلام - أهلي البريج.
16- اتحاد جباليا - B.