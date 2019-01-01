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سحب قرعة الأدوار التمهيدية لكأس غزة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة الأدوار التمهيدية لكأس غزة


غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثلاثاء, قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس القطاع 2019-2020, في مقره غرب غزة.

وتبدأ المسابقة بخوض التصفيات التمهيدية لأندية الدرجتين الثانية والثالثة, في الثلاثين من الشهر الجاري, على أن تتأهل 8 أندية لدور الـ32 من المسابقة, الذي يضم فرق الدرجتين الممتازة والأولى.

وفيما يلي قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقة:

1- الأمل - المصدر.

2- خدمات دير البلح - B.

3- فلسطين - حطين.

4- الشافعي - B.

5- جماعي رفح - شباب معن.

6- أهلي النصيرات - B.

7- اتحاد دير البلح - الرباط.

8- الاستقلال - B.

9- شباب الزوايدة - الترابط.

10- بيت لاهيا - B.

11- الرضوان - المشتل.

12- اليرموك - B.

13- المجمع - الشمس.

14- الوفاق - B.

15- السلام - أهلي البريج.

16- اتحاد جباليا - B.

#كأس غزة #قرعة #الاتحاد الفلسطيني

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