فرق كبير بين أهداف ميسي ورونالدو دولياً

وكالات / سما /

استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حتى بعد رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد وانضمامه إلى يوفنتوس، فالمقارنات بينهما لا تزال تطفو على السطح أوروبياً ودولياً.

ويتخذ كل منهما الآخر حافزاً له من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل، ويتشابه ميسي ورونالدو في أن كلاهما بدأ مسيرته كجناح قبل أن يتم تغيير مركزهما في وقت لاحق إلى عمق الخط الأمامي.

وشارك ميسي ورونالدو مع منتخبات بلادهما خلال التوقف الدولي الجاري، فالأول سجل هدفين ضد البرازيل والأوروجواي، أما الثاني فقد بصم على “هاتريك” ضد ليتوانيا، قبل أن يسجل هدفاً أمام لوكسمبرج.​

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “موندو ديبروتيفو” الإسبانية، فإن كريسيتانو رونالدو سجل 99 هدفاً مع منتخب البرتغال، 28 منها فقط ضد منتخبات تصنيفها من ضمن أفضل 50 منتخباً في العالم، أي بنسبة (29%).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ليونيل ميسي سجل 70 هدفاً مع منتخب الأرجنتين، 57 منها ضد منتخبات تصنيفها من ضمن أفضل 50 منتخباً في العالم، أي بنسبة (82%).

وبالنسبة لقائمة الضحايا المفضلة لميسي دولياً، فيأتي المنتخب البرازيلي في الصدارة إلى جانب أوروجواي وباراجواي برصيد 5 أهداف، بينما تأتي فنزويلا والإكوادور في المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

أما بالنسبة لقائمة الضحايا المفضلة لرونالدو مع منتخب البرتغال، فتحتل ليتوانيا الصدارة بـ7 أهداف، بينما تأتي منتخبات أندورا، أرمينيا، لوكسمبرج ليتوانيا والسويد، في المرتبة الثانية برصيد 5 أهداف.