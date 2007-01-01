كلوب يكشف عن أصعب ملعب زاره في مسيرته التدريبية

وكالات / سما /

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أصعب ملعب زاره خلال مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات، رافضاً الإجابة عن أكثر ملعب يشعر بالراحة به.

وجاءت إجابة يورجن كلوب صادمة بعض الشيء، ففي الوقت الذي توقع فيه البعض أن يختار إحدى الملاعب الألمانية مثل اليانز أرينا ملعب بايرن ميونخ، أو إحدى ملاعب الأندية الإنجليزية مثل أولد ترافورد أو الاتحاد، إلا أنه اختار ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق إشبيلية الإسباني.

السبب في أن اختيار كلوب لم يكن متوقعاً هو أن المدرب الألماني لم يسبق له تدريب أي فريق في الليجا الإسبانية، ولم يواجه إشبيلية سوى على الصعيد الأوروبي فقط، لكنه يرى أنه الملعب الأكثر صعوبة في العالم.​

وزار المدرب الألماني ملعب رامون سانشيز بيزخوان مع جميع الأندية التي دربها، بداية من ماينز في بطولة الدوري الأوروبي، مروراً مع بوروسيا دورتموند في نفس البطولة أيضاً، وانتهاءً مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال 3 مباريات خاضها يورجن كلوب في معقل إشبيلية، فشل في تحقيق أي فوز، لكنه لم يتعرض لأي هزيمة كذلك، وانتهت جميع المباريات بالتعادل.

وقال كلوب بخصوص أصعب ملعب زاره في مسيرته التدريبية “لست متأكداً من أفضل ملعب زرته، لكن الملعب الذي أكره اللعب به هو في إشبيلية، الأجواء هناك مجنونة”.