بول بوجبا يفضل يوفنتوس على التوقيع مع ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت مصادر مقربة من اللاعب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يفضل العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط الفرنسي ملعب أولد ترافورد الصيف المقبل بعد أن أكد ​​في يونيو / تموز الماضي أنه يريد خوض تحدياً جديداً ، لكنه فشل بتحقيق ذلك في النهاية.

واستمتع بوجبا بفترة إيجابية مع يوفنتوس بين عامي 2012 و 2016 ، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي ، فضلاً عن بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في برلين عام 2015.

وذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية نقلاً عن مصادر مقربة من بوجبا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يريد الانتقال إلى يوفنتوس بدلاً من ريال مدريد الذي كان من أقوى المرشحين للحصول على خدماته.

وكان مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان حريصاً على التوقيع مع بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة على حساب الدنماركي كريستيان إريكسن ، لكن مانشستر يونايتد طالب بمبلغ وصل إلى 165 مليون يورو.