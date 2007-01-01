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الرجوب يبحث مع مسؤول أوزبكي تعزيز التعاون

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية جبريل الرجوب مع النائب الأول لوزير الشباب والرياضة الأوزبكي ابيك كسيموف، تعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين.

والتقى الرجوب بكسيموف في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الثلاثاء، بحضور سفير دولة فلسطين لدى أوزباكستان محمد ترشيحاني.

وأطلع الرجوب مضيفه على الواقع الذي تعيشه الرياضة الفلسطينية، وما تواجهه من تحديات وسبل تطويرها.

واستعرض الرجوب الخطط والبرامج التي يعمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تنفيذها للنهوض بالحركة الرياضية والشبابية والكشفية في فلسطين، مشيرا إلى انفتاح فلسطين وسعيها للاستفادة من كافة التجارب الناجحة حول العالم في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الألعاب الفردية والجماعية.

وشدد الرجوب على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه ليشمل تبادل الوفود الشبابية، الأمر الذي يحمل رسالة هامة للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحيدا.

ووجه الدعوة لوزير الشباب والرياضة الأوزبكي ونائبه لزيارة فلسطين، والوقوف على واقع الحركة الرياضية والشبابية.

ووضع الرجوب مضيفه في صورة الاستعدادات الجارية لعقد جمعية الكشافة الفلسطينية لمؤتمرها العام يوم 29 من الشهر الجاري، وأهمية هذا المؤتمر في إعادة الحركة الكشفية إلى مسارها الصحيح.

من جانبه أكد كسيموف استعداد أوزباكستان لدعم فلسطين رياضيا في كافة المجالات، من خلال إرسال الخبراء، أو استقبال الكوادر الفلسطينية وتدريبها لاكتساب الخبرة ونقلها إلى فلسطين.

وأكد كسيموف أهمية الزيارة ودورها في وضع أسس متينة للتعاون بين البلدين، وحرص بلاده على فتح المزيد من قنوات التواصل والتعاون مع فلسطين.

#جبريل الرجوب

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