  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : هيئة مسيرات العودة تؤجل مسيرات الجمعة للمرة الثانية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : هيئة مسيرات العودة تؤجل مسيرات الجمعة للمرة الثانية


غزة / سما /

اعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل فعاليات المسيرة المقررة يوم الجمعة القادمة 22/11/2019 إلى الجمعة التالية 29/11/2019  والذي يصادف ذكرى قرار تقسيم فلسطين الباطل".

وأرجعت الهيئة في بيان لها القرار لإفساح المجال لجماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان الاسرائيلي

وكانت الهيئة الغت مسيرات العودة الجمعة الماضية لوجود التصعيد الاسرائيلي على حدود غزة.

واجتمعت هيئة كسر الحصار امس في مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واقرت فعاليات الجمعة القادمة قبل ان تعود لتأجيلها.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" تتساءل: تخيلوا لو أن ما حدث مع عائلة السواركة كان العكس؟

الجهاد يمتلك صواريخ متطورة.. ضابط بفرقة غزة يكشف عن هدف عملية اغتيال ابو العطا

الرياض توبخ تل ابيب: لا تتمتع بحسن النية

عدم تدخل "حماس" حكمة.. الهندي يحذر الاحتلال ويؤكد القسام والسرايا في تنسيق كبير وعالٍ

أسبوع حاسم بشأن مصير نتنياهو.. هل يطلب الحصانة؟

لهذا السبب.. كيبوتس في الغلاف يخليه المستوطنون ليلة الاثنين

هذه هي التحديات التي تواجه الشاباك في تنفيذ الاغتيالات داخل غزة

الأخبار الرئيسية

الطيبي : قد تشن إسرائيل عدواناً على غزة ولا أستبعد العودة للاغتيالات

هارتس : الجهاد الاسلامي عبر عن كل الفلسطينيين وصواريخه الاخيرة افشلت مشروع فصل غزة عن الضفة

64012

حاخام يطالب بقصف المدنيين في غزة دون أي رأفة و رحمة

كاتب إسرائيلي : الوضع بغزة قد يتدهور لحرب رابعة لهذه الأسباب

بايدن: المستوطنات عائق أمام السلام وترامب يخالف مواقف الحكومات السابقة