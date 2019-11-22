غزة : هيئة مسيرات العودة تؤجل مسيرات الجمعة للمرة الثانية

غزة / سما /

اعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل فعاليات المسيرة المقررة يوم الجمعة القادمة 22/11/2019 إلى الجمعة التالية 29/11/2019 والذي يصادف ذكرى قرار تقسيم فلسطين الباطل".

وأرجعت الهيئة في بيان لها القرار لإفساح المجال لجماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان الاسرائيلي

وكانت الهيئة الغت مسيرات العودة الجمعة الماضية لوجود التصعيد الاسرائيلي على حدود غزة.

واجتمعت هيئة كسر الحصار امس في مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واقرت فعاليات الجمعة القادمة قبل ان تعود لتأجيلها.