استشهاد واصابة جنود مصريين في تفجير مدرعة بسيناء

العريش / وكالات /

استشهد ضابط مصري وأصيب عدد اخر من الجنود جراء تفجير مسلحين عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة بمدينة الشيخ زويد، صرح بذلك مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء.

واكدت المصادر أن عبوة ناسفة تم تفجيرها في مدرعة امنية أثناء تمشيطها لطريق قرية أبو طويلة وبالقرب من كمين أبو طويلة الامني انفجرت المدرعة وتم تدميرها ما أسفر الانفجار عن استشهاد ضابط المدرعة برتبة نقيب وأصابة 4 جنود حتى الان بشظايا متفرقة بالجسد حالتهم حرجة".

وأضافت المصادر ان سيارات الاسعاف هرعت لمكان الحادث وتجري عملية اخلاء للمصابين والضحايا ويرجح أرتفاع عدد الضحايا في حادث الانفجار وجاري نقل المصابين الي المستشفى العسكري بالعريش.

بينما تم الدفع بقوة امنية وخبراء مفرقعات لتمشيط منطقة الحادث بحثا عن عبوات ناسفة أخرى.

وسبق ان استشهد أول أمس مقدم وجنديين واصابة 4 أخرين جراء تفجير مدرعة أمنية بمنطقة جرادة غرب مدينة العريش.

وقد أعلن عن مقتل احد قيادات داعش في سيناء خلال غارة جوية.