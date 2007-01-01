لهذا السبب.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر الى القدس والضفة وغزة

القدس المحتلة / سما /

حذرت السفارة الأمريكية بالقدس، مساء أمس، المواطنين الأمريكيين المتواجدين في إسرائيل، من السفر الى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن التحذيرات تأتي في أعقاب القرار الأمريكي الجديد، باعتبار المستوطنات بالضفة، غير مناقضة للقانون الدولي.

وقال الموقع العبري، إن هناك تخوفات أمريكية، من تعرض المواطنين الأمريكيين لهجمات انتقامية بهذه المناطق، في أعقاب القرار الجديد بشأن المستونات.

وأشار الموقع، الى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن بالأمس، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي.