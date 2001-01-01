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فيديو .. أحمد زكى يكشف كيف تأخر حلم تقديم السادات 20 عاماً

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. أحمد زكى يكشف كيف تأخر حلم تقديم السادات 20 عاماً


وكالات / سما /

تزامن يوم أمس ذكري ميلاد واحد من أعظم الفنانين الذين مروا في تاريخ السينما العربية والعالمية من حيث ما يمتلكه من موهبة كبيرة جذبت البعيد قبل القريب.

نتحدث عن الفنان الراحل أحمد زكي الذي خطف أنظار الجميع طوال مسيرته الفنية بسبب عبقريته التي تجلت خلال كافة الأدوار الذي لعبها، وهو ينتقل من عمل إلي عمل كأنه يرسم لوحة فنية بخيوط متشابكة من أدوار صارت فيما بعد مدرسة خاصة جداً ستظل مرتبطة باسم أحمد زكي دائماً.

ومن أبرز ادواره التي نالت إعجاب الجميع لعبه دوره الرئيس الراحل أنور السادات، وهو الدور الذي بدأ العمل عليه منذ عام 1981 حتي خرج إلي النور عام 2001 بما يوازي 20 عاماً كاملاً روي أحدثها خلال الفيديو التالي للقاء أرشيفى مع الإعلامية إنجي أنور، وكشف خلال المقابلة أنه علم من المخرج يحيي العلمي رغبة الرئيس السادات في لعب دوره خلال أحداث مسلسل مأخوذ عن كتاب "البحث عن الذات"، .. ولكن توفي الرئيس بعد شهر من جلسته مع المخرج، ليتأخر حلم لعب الدور 20 عاماً مع فيلم "أيام السادات".

#أحمد زكى #انور السادات #فيلم

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