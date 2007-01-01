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نتنياهو: "امريكا صححت المسار التاريخي الخاطيء" بشرعنتها الاتسيطان بالضفة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "امريكا صححت المسار التاريخي الخاطيء" بشرعنتها الاتسيطان بالضفة


القدس المحتلة/سما/

رحبت إسرائيل بتغيير موقف الادارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي، واصفة إياه بـ "تصحيح للخطأ التاريخي"، فيما دانته ورفضته السلطة الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بالرد عليه.

وقال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له، تعليقا على قرار الولايات المتحدة التي أعلنت عن "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تبنت اليوم سياسة مهمة تصحح المسار التاريخي الخاطئ".

واعتبر نتنياهو أن قرار واشنطن "يعكس الحقيقة التاريخية التي تتمثل في أن اليهود ليسوا مستعمرين غرباء في الضفة الغربية".

وأضاف أن "إسرائيل تبقى مستعدة لمفاوضات سلام مع الفلسطينيين حول جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي بهدف تحقيق سلام ثابت، لكنها ستواصل رفض جميع الحجج بشأن عدم شرعية المستوطنات".

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