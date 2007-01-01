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السرطان يفجع النجمة اللبنانية سيرين عبد النور

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السرطان يفجع النجمة اللبنانية سيرين عبد النور


وكالات / سما /

فجعت عائلة الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، بخبر إصابة ابن شقيقتها، سابين نحاس، بسرطان الدم "اللوكيميا".

وقالت شقيقة سيرين لمجلة "سيدتي" إنها تصلي لشفاء ابنها، كيفن، البالغ من العمر 16 عاما، ولا تملك سوى الصلاة، وأنها تشعر بالخوف والقلق.

وأشارت إلى أنه لم يكن يشكو من شيء سوى بعض الإرهاق وألم في ركبتيه، اعتقدوا بأنه بسبب نموه، وذات يوم أصيب بانفلونزا حادة كشفت إصابته بالمرض الخبيث.

وتعيش الفنانة سيرين حالة نفسية سيئة بعد كشف شقيقتها سابين عن إصابة نجلها، وحاول العديد من الفنانين التخفيف عن سيرين وتمنوا الشفاء لابن شقيقتها الذي ترتبط به بشكل كبير.

#السرطان #سيرين عبد النور

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