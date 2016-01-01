  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

علماء يفحصون دماغ قاتل لمعرفة أسباب الجريمة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يفحصون دماغ قاتل لمعرفة أسباب الجريمة


وكالات / سما /

يجري مجموعة من العلماء في بريطانيا اختبارات على قاتل، لمعرفة الأسباب التي تدفع الإنسان لارتكاب الجريمة.

ويمضي جون ماسي (71 عاماً) عقوبة السجن منذ نحو 43 عاماً، ويعد واحداً من أطول السجناء في بريطانيا مدة خلف القضبان، ووصلت فترة سجنه لأكثر من 4 عقود، بعد أن هرب 3 مرات.

ووجد الباحثون أن جينات ماسي ربما جعلته أكثر عرضة للقتل، ولديه بعض العيوب في الدماغ، تعني أنه يفتقر إلى الشعور بالخوف والتعاطف.

ويقول علماء النفس إن ماسي، إلى جانب طفولته المؤلمة في دار للرعاية، يمتلك مجموعة مثالية من عوامل الخطر لارتكاب أكثر الجرائم بشاعة، وكشف الفحص أن لديه نسبة بسيطة من منطقة في الدماغ تتحكم بالمشاعر مثل الخوف.

وقال البروفيسور أدريان راين، عالم الإجرام العصبي الذي درس أدمغة مجموعة من القتلة في جميع أنحاء العالم "إذا تقلص حجم هذه المنطقة تصبح شخصاً لا يعرف الخوف".

وأضاف راين "كان لهذا تأثير كبير على حياة ماسي، فتوجيه بندقية إلى صدر شخص وقتله، يعني أن القاتل لديه شعور منخفض بالخوف. والشيء المدهش أن انكماش هذه المنطقة في الدماغ أيضاً موجود لدى المرضى النفسيين".

وكشف الفحص عن مخطط موسع يشكّل نظام المكافآت في الدماغ وعن ذلك يقول البروفيسور راين: "كانت أفعال ماسي مدفوعة جزئياً بعقل كان يسعى دائماً إلى الحصول على مكافآت. وكانت المكافأة النهائية له عند ارتكابه للجريمة هي الانتقام".

وأظهرت اختبارات الحمض النووي أن لدى ماسي أيضاً جيناً يضعف الإجهاد، وكل هذه العوامل يمكن أن تخلق اضطراباً نفسياً في الشخصية، يتميز بنقص الإحساس أو التعاطف مع الآخرين، وعدم الشعور بالندم أو الذنب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

#علماء #قاتل #جريمة

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" تتساءل: تخيلوا لو أن ما حدث مع عائلة السواركة كان العكس؟

الجهاد يمتلك صواريخ متطورة.. ضابط بفرقة غزة يكشف عن هدف عملية اغتيال ابو العطا

الرياض توبخ تل ابيب: لا تتمتع بحسن النية

عدم تدخل "حماس" حكمة.. الهندي يحذر الاحتلال ويؤكد القسام والسرايا في تنسيق كبير وعالٍ

أسبوع حاسم بشأن مصير نتنياهو.. هل يطلب الحصانة؟

لهذا السبب.. كيبوتس في الغلاف يخليه المستوطنون ليلة الاثنين

غانتس لـ"نتنياهو": لدي خلافات مع العرب وخطابك كان عرضًا قبيحًا وخطيرًا للأكاذيب والتحريض

الأخبار الرئيسية

الطيبي : قد تشن إسرائيل عدواناً على غزة ولا أستبعد العودة للاغتيالات

هارتس : الجهاد الاسلامي عبر عن كل الفلسطينيين وصواريخه الاخيرة افشلت مشروع فصل غزة عن الضفة

64012

حاخام يطالب بقصف المدنيين في غزة دون أي رأفة و رحمة

هذه هي التحديات التي تواجه الشاباك في تنفيذ الاغتيالات داخل غزة

كاتب إسرائيلي : الوضع بغزة قد يتدهور لحرب رابعة لهذه الأسباب