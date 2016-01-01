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رئيس الأركان يلغي لقاءه مع مستوطني الغلاف

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان يلغي لقاءه مع مستوطني الغلاف


القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي إرجاء لقائه المزمع عقده أمس الاثنين مع رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة إلى وقت آخر سيتم تحديده لاحقا الأسبوع المقبل.
 
ووفقا للقناة العبرية 12، أوضح المتحدث باسم الجيش أن القرار جاء نتيجة الضغوط الزمنية في جدول الأعمال اليومي لرئيس الأركان، رافضا التفصيل في الأسباب التي أدت إلى إرجاء اللقاء في اللحظة الأخيرة.
 
يشار إلى أن رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة كانوا قد التقوا يوم الخميس الماضي مع كل من قائد المنطقة الجنوبية الجنرال هرتسي هليفي وقائد فرقة غزة العميد ألعيزر تولدينو.

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