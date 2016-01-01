علامات تدل على الإصابة بالتهاب الغدد العرقية

وكالات / سما /

التهاب الغدد العرقية من الحالات المزعجة التي يتعرض لها البعض، وفيها تتكون كتل صغيرة مؤلمة تحت الجلد تنتشر أثناء احتكاك الجلد وتؤثر على الابطين والفخذين وبين الأرداف وتحت الثدي.

وحسب ما ذكره موقع hidradenitis فأن هناك أعراض مختلفة لظهور الغدد العرقية ومنها:-

1: ظهور بقع حمراء على سطح الجلد تشبه البثور.

2: ألم على سطح الجلد نتيجة البثور والبقع.

3:ظهور دمامل على سطح الجلد وفى المناطق التي توجد فيها الغدد العرقية مثل الإبطين والفخذين.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بالتهاب الغدد العرقية ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة به وهى:-

1- التاريخ العائلي يلعب دور كبير في الإصابة بالتهاب الغدد العرقية فإذا كان أحد أفراد الاسرة مصاب بالتهاب الغدد العرقية فقد يتعرض له الأبناء أيضا.

2- النساء هن أكثر عرضة لالتهاب الغدد العرقية من الرجال.

3- السمنة المفرطة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الغدد العرقية.

4- مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الغدد العرقية.

5- التدخين يؤثر على الغدد ويسبب التهاب شديد.