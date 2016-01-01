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العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة


وكالات / سما /

أوضح العلماء بمدرسة الطب في بوسطن الأمريكية أن دروس اليوغا وتمارين التنفس تستطيع خلال فترة وجيزة من الزمن تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

ونشر العلماء نتائج دراستهم بهذا الشأن على موقع MedicalXpress الإلكتروني، حيث توصلوا إلى استنتاج يفيد بأن ممارسة اليوغا تساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

وشملت الدراسة 30 شخصا تابع العلماء حالتهم الصحية خلال 3 أشهر.

وقالت صاحبة الدراسة دكتورة بيولوجيا الأعصاب، ماريسا سلفيري، إن نوعية نوم المرضى تحسنت بعد شهر فباتوا أكثر هدوءا. أما أعراض الإرهاق الجسدي فزالت تقريبا، وباتت أقل وضوحا في بعض الأحيان.

واستطردت الدكتورة قائلة إن عددا أكبر من الناس سيمارسون اليوغا من أجل تحسين حالتهم الصحية ومزاجهم النفسي. وذلك بفضل معلومات يطرحها العلم .

#العلماء #الاكتئاب

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