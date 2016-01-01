الصين تطلق نظاما كبيرا لبيانات الأرض

وكالات / سما /

تم إطلاق نظام كبير لبيانات الأرض في مؤتمر الصين الأول للأرض الرقمية الذي افتتح في بكين.

ويمكن للنظام الذي أطلقه علماء صينيون أن يزود المستخدمين العالميين ببيانات ضخمة ومعيارية وقابلة للتعريف بشكل فريد بشأن الأرض.

وكأداة متقدمة للبحث الكمي للأرض، يضم المشروع مجالات البحث التي تشمل علوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الأرض.

وتم تطبيق النظام بالفعل في أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة ومبادرة الحزام والطرق الرقمية.

وقال قوه هوادونغ الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن النظام المذكور يمكن أن يقدم الدعم في تخزين البيانات وإدارتها واستكشاف المعلومات، وربط "خرز" بيانات الأرض في "قلادة"، مضيفا أنه سيكون منصة أساسية لدفع الاستكشاف العلمي ودعم القرار.