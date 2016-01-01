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الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 25 مواطناً من محافظات الضفة.

ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين عبد الرحمن محمد صالح تميمي، ورامز محمد عبد الرحمن تميمي، بعد ان داهمت منزليهما في قرية دير نظام شمالًا، فيما اعتقلت الأسير المحرر مهند عبد الحليم شبراوي في بلدة سواد شرقًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف أشرف جوابرة، والفتيين يوسف أشرف حمود، ومازن جوابرة، بعد ان اقتحمت منازلهم في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت الأسير المحرر مجد عبد الكريم عازم، من بلدة سبسطية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مخيم جنين، وهم: الشقيقين الأسيرين المحررين محمد وصالح سمير أبو زينة، والشاب حسام الغول، بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا من بلدة العيسوية، وهم: محمد ابراهيم عبيد، ومحمد مبتسم عبيد، ويزن بسام عبيد، ومحمد نائل عبيد، ومحمد وائل عبيد، والياس حسين عبيد، ومحمد وليد يوسف عبيد، وبشار ايمن عبيد، ومحمد عزيز عبيد، ورشدي بهائي عبيد، ونايف عصمت عبيد، ومحمود سعدي الرجبي، ومحمد اشرف ابو الحمص، واحمد هيثم محمود، واسماعيل سنقرط، وسلمت 7 آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

 
#الاحتلال #الضفة المحتلة

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