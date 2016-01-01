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"بيت حانون الاهلي" يضم نجم الشجاعية سابقا

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بيت حانون الاهلي" يضم نجم الشجاعية سابقا


غزة / سما /

أعلن نادي بيت حانون الأهلي, عن ثاني صفقاته في الانتقالات الشتوية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الأولى في قطاع غزة.

وأكد بيت حانون الأهلي, تعاقده مع لاعب الوسط إبراهيم وادي رسميا, عقب رحيله عن صفوف خدمات المغازي مؤخرا, ليكون ثاني صفقاته بعد المهاجم فضل أبو ريالة.

ويعدّ وادي إضافة قوية لـ"الحوانين", لما يملك من خبرة كبيرة في الملاعب, إذ سبق له اللعب مع اتحاد الشجاعية, وبيت لاهيا, وخدمات المغازي في قطاع غزة, وجبل المكبر في دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

يشار إلى أن فريق بيت حانون الأهلي أنهى مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى في المركز الأول برصيد 23 نقطة.

#بيت حانون الأهلي #إبراهيم وادي

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