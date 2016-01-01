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تحديد موعد سحب قرعة كأس غزة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد سحب قرعة كأس غزة


غزة / سما /

كشفت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد سحب قرعة بطولة كأس المحافظات الجنوبية للموسم الكروي الجاري 2019-2020.

وأكد الاتحاد الفلسطيني أنه سيسحب قرعة التصفيات التمهيدية من كأس القطاع, ظهر الثلاثاء في مقره غرب غزة, على أن تنطلق المسابقة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوضح أن المسابقة ستبدأ بخوض التصفيات التمهيدية لأندية الدرجتين الثانية والثالثة, مبينا أن المشاركة اختيارية لهما.

يشار إلى أنه تتأهل 8 أندية من الأدوار التمهيدية لدور الـ32 من المسابقة, الذي يضم فرق الدرجتين الممتازة والأولى, علما أن خدمات رفح هو حامل اللقب في الموسم الماضي.

#الاتحاد الفلسطيني #كأس غزة

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